جلسة بين مسؤولو الزمالك وكارتيرون لتجديد عقده وحسم الصفقات الجديدة

يعقد مسئولو نادى الزمالك و الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتجديد عقده، وستشهد الحديث عن بعض الصفقات للموسم المقبل وتحديد احتياجات المدير الفنى للفريق الكروي. الحديث عن بعض الصفقات للموسم المقبل وتحديد احتياجات المدير الفنى للفريق الكروي. وكان كارتيرون عين مديرًا فنيًا للأبيض في شهر ديسمبر الماضي، خلفًا للصربي ميتشو، الذي أقيل لسوء النتائج.

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