«كارتيرون» يتمسك ببقاء أوباما

يتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، باستمرار اللاعب يوسف أوباما فى صفوف الفريق للموسم المقبل، بعدما شهدت الفترة الماضية سعى بعض وكلاء اللاعبين فى تسويق اللاعب للاحتراف

الخارجى، حيث أبدى كارتيرون تمسكه باستمرار أوباما مع الفريق، خصوصًا أنه يعتبره اللاعب الوحيد القادر على اللعب فى مركز صانع الألعاب الصريح تحت رأس الحربة، وقدم أداءً متميزًا تحت قيادته.

وحرص المدرب الفرنسى على التأكيد على أنه عنصر أساسى فى حساباته وعليه مواصلة الالتزام بالبرنامج التدريبى الذى يخضع له للحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا لاستئناف مباريات دورى أبطال أفريقيا فى أى وقت.