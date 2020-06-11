محافظ بورسعيد يشيد بمشروع المدينة الرياضية

أثنى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مشروع المدينة الرياضية الذى يشمل بناء استاد جديد فى المحافظة.

وأكد الغضبان أن تكلفة مشروع المدينة الرياضية تصل إلى مليارى جنيه، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من العمل فى هذا المشروع خلال 24 شهراً على أقصى تقدير.

وأوضح أن استاد بورسعيد الجديد يتسع لحضور

40 ألف مشجع فى شرق المدينة الباسلة، مؤكداً أن هذا المشروع سيعود بالنفع على الرياضة فى محافظة بورسعيد، والبنية التحتية للرياضة المصرية.

وعن مصير استاد المصرى الذى تم إغلاقه بسبب مشاكل هندسية فى المدرجات، قال الغضبان: «سيتم هدم الملعب

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وإعادة بنائه بتكلفة مبدئية تبلغ 600 مليون جنيه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وأضاف «استاد المصرى سيتسع بعد إعادة بنائه لـ12 ألف مشجع وسيتم إنجاز العمل به خلال 24 شهراً».

وأعلن الغضبان عن إقامة حفل مئوية النادى المصرى على الملعب القديم بعد إعادة بنائه بعد أن تسبب غلق الملعب وأزمة انتشار فيروس كورونا فى تعطيل ملف مئوية النادى العريق، التى تتزامن مع هذا العام.