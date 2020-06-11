نفى مسؤول رفيع المستوى داخل إدارة قنوات بي إن سبورتس في حديث خص به “الخليج 365“، كل ما تردد في وسائل الإعلام المصرية والسعودية عن رحيل المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” عن القناة هذا الأسبوع.

وانتشرت أخبار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حول نية قنوات بي إن سبورتس الاستغناء عن عصام الشوالي، مثلما حدث مع 126 زميلاً له في القناة، من بينهم الثلاثي المُخضرم “جمال الشريف ولخضر بريش وخالد الغول” (اقرأ التفاصيل).

وتُعاني بي إن سبورتس من أزمة مالية بدأت من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف جميع المنافسات الرياضية حول العالم، ما دفع القناة للتفكير بجدية في تقليص فاتورة الرواتب الشهرية بالاستغناء عن محللين رياضيين ومقدمين برامج ومعلقين رياضيين.

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هل رحل عصام الشوالي عن بي إن سبورتس؟

لم يرحل عصام الشوالي كما أشيع، واتفقت إدارة بي إن سبورتس معه ومواطنه “رؤوف خليف” على مواصلة العمل من تونس لحين إنفراج الأزمة الراهنة، وانتهاء الحجر الصحي، وعودة المسابقات المحلية والقارية إلى ما كانت عليها قبل 11 مارس 2020.

وبالفعل علق عصام الشوالي ورؤوف خليف على عدة مباريات في منافسات الدوري الألماني منذ نهاية شهر مايو الماضي.

لكن ضعف التقنيات أثر على جودة صوت الشوالي وخليف، لدرجة وصلت إلى حد النشاز، الأمر الذي قلص اعتماد القناة عليهم في عدة مباريات، ليحصل الرباعي “حفيظ دراجي ومحمد بركات وعلي محمد علي وسوار الذهب” على أغلب المباريات.