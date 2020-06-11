لأول مرة بي إن سبورتس دون فقرات تحكيمية مع جمال الشريف!

وضعت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حدًا لمسيرة الحكم الدولي السوري السابق “جمال الشريف” في عالم التحليل الفني لأداء الحكام، بإنهاء التعاقد معه رغم مشاركته في تأسيس هذا الصرح الكبير عندما كان يحمل مسمى “الجزيرة الرياضة”.

وبدأ جمال الشريف عمله الفني مع قناة الجزيرة الرياضية عندما أفتتحت لأول مرة عام 2003، وخطف الأضواء إليه بقوة في عالم التحليل الفني لأداء الحكام، سواء خلال المباريات الكبرى أو عند تقديمه لبرنامج حمل عنوان “الحكم الخامس” بالإشتراك مع المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”.

جمال الشريف الذي أدار مباريات في ثلاثة كؤوس عالم متتالية أعوام 1986 و1990 و1994، ظل محافظًا على مكانته كأفضل محلل لأداء الحكام في القنوات الرياضية العربية على مدار السنوات الـ 15 الماضية، وتسببت الشعبية التي اكتسبها في اتجاه معظم القنوات الرياضية العربية لتخصيص فقرة تحكيم ثابتة غير أنها لم تحقق النجاح ذاته الذي حققه جمال الشريف.

ودائمًا ما كان ينتظر جمهور كرة القدم العربية تحليل جمال الشريف على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل أثناء وبعد كل مباراة من المباريات الكبرى في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، وكأس العالم للمنتخبات وللأندية.

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لكن تميز وحضور جمال الشريف القوي، واكتسابه لشعبية عريضة بين متابعي قنوات بي إن سبورتس، أمور لم تشفع له للاستمرار أكثر من ذلك، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، واجه خطر الرحيل عن القناة بسبب تجاوزه لسن قانون العمل في قطر.

واستطاع الشريف الحصول على بعض الاستثناءات للاستمرار في أعوام 2016 و2017 و2018 و2019، حتى جاءت جائحة كورونا في مارس 2020 لتُنهي على المدة المتبقية له مع القناة.

وسيغادر جمال الشريف (66 عامًا) إلى فرنسا خلال الفترة القادمة للإقامة مع عائلته هناك بعد انتهاء عمله بشكل رسمي مع بي إن سبورتس، في ظل صعوبة عودته إلى مسقط رأسه “دمشق”.