رسميًا | بي إن سبورتس تستغني عن لخضر بريش وخالد الغول

قررت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الاستغناء بشكل رسمي ونهائي عن خدمات الإعلامي الجزائري “لخضر بريش” والمعلق الأردني المخضرم “خالد الغول” ضمن حملة استغناءات ضخمة قامت بها إدارة الشبكة هذا الأسبوع.

وتستهدف شبكة قنوات بي إن سبورتس بقيادة “ناصر الخليفي” تخفيف فاتورة الرواتب الشهرية، حيث تكبدت الكثير من الخسائر على مدار الثلاثة أشهر الماضية منذ توقف النشاط الرياضي حول العالم إثر جائحة فيروس كورونا.

ورغم قرب عودة النشاط لمنافسات الدوريات الثلاث الكبرى “الإنجليزي والإيطالي والإسباني”، اتخذت بي إن سبورتس قرارات صادمة بالنسبة لجمهورها، حيث استغنت عن عدد من الإعلاميين أصحاب الشعبية أمثال “لخضر بريش وخالد الغول وجمال الشريف”.

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وأكدت مصادر خاصة بـ “الخليج 365” وصول عدد الراحلين عن قنوات بي إن سبورتس هذا الأسبوع لأكثر من 120 موظف، من بينهم الإعلامي التونسي “معز بولحية” بالإضافة إلى المذيعة الجزائرية “آنيا الأفندي”.

وضمت القائمة أيضًا “خولة لشهب ونزار الأكحل وماجد الشجعي وحسام الحاج علي”.

وبلغت نسبة المُستغني عنهم 20٪ من الطاقة الحالية لشبكة قنوات بي إن سبورتس، علمًا بأنها استغنت في يونيو 2019 – قبل بطولة أمم أفريقيا في مصر – عن أكثر من 500 موظف بنسبة 40٪ من الطاقة الإجمالية للشبكة.