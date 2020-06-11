رياضة | الزمالك يحسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مصير أحمد سيد زيزو نجم وسط الفريق خلال الفترة القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى موافقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى زيزو في الفترة الأخيرة العديد من العروض الأوروبية بخلاف بعض العروض الخليجية للتعاقد مع في الصيف القادم.

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ونفت قناة نادي الزمالك الرسمية كل الأخبار المتداولة مؤخرًا حول احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت قناة الزمالك أن الزمالك يرفض نهائيا فكرة رحيل زيزو عن الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.

كما طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض إدارة النادي بعدم التفريط في خدمات زيزو في الصيف القادم مؤكدا أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.