رياضة | زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التخلص من كابوس رافاييل فاران مدافع الفريق المهدد بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج” الإنجليزية أن ريال مدريد يرى أن الفرنسي رافاييل فاران ليس للبيع حال أصر بيب جوارديولا مدرب السيتي على ضمه فسيكون فعليه دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأوضحت أن زيدان أقنع فاران في بالبقاء ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.