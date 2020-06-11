شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصيرية.. رونالدو يغادر إيطاليا ويثير ضجة بسبب صورة في البرتغال (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أمس الأربعاء، إيطاليا في رحلة على متن طائرته الخاصة متجها إلى البرتغال، وبالتحديد إلى مسقط رأسه جزيرة ماديرا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن «الدون»، قرر السفر إلى ماديرا لمتابعة الأعمال في منزله الفخم الجديد هناك، والذي تصل تكلفته إلى نحو 8 ملايين يورو، والواقع في منطقة ريفية جميلة في «كوينتا دا مارينا».

ويخطط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لجعل هذا المنزل العائلي، مكانه المفضل بعد اعتزاله كرة القدم.

وغادر رونالدو إيطاليا رغم انخراط لاعبي يوفنتوس، في التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم، اعتبار من 20 يونيو الجاري، ولكن قبل هذا الموعد، سيخوض رفاق النجم البرتغالي، مباراة هامة ومصيرية ضد ميلان، غدا الجمعة، ضمن إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولم تمر زيارة رونالدو لبلاده دون أن تثير ضجة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل بعض الرواد، صورة لرونادو يظهر فيها مع أحد المشجعين بدون كمامة، وهو ما اعتبروه خرقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في البرتغال للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

أما فئة أخرى من الرواد، فقد دافعت عن رونالدو، موضحة أن الأخير اضطر لنزع كمامته لالتقاط صورة مع مالكة أحد المطاعم في ماديرا.

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