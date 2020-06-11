شكرا لقرائتكم رضوى رضا لاعبة التايكوندو تحتفل بعقد قرانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو ، بعقد قرانها ، في جو أسرى ، حيث اقتصر الحضور على المقربين من اسرة العروسين ، ونشرت اللاعبة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى صورة للمنديل الخاص بعقد القران وعليه اسم العروسين ، وعلقت عليها : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتبنا الكتاب الحمد لله الاستاذ عبدالرحمن والانسة R".

رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو كانت قد كشفت أنها بعد توقف النشاط الرياضى لا تغادر المنزل إلا للضرورة قائلة " مش بنزل من البيت غير للضرورة " .وأضافت بطلة التايكوندو أنها لم تعد تذهب الى النادى أو الكافيهات ولا اى مكان آخر حيث قالت : " طبعا مفيش ولاخروج ولا نادى ولا كافيه. وأشارت رضوى أنها تحرص على غسل يديها على فترات متقاربة جدا اى كل عدة دقائق مع استخدام المطهرات والديتول ايضا.

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اتحاد التايكوندو تلقى مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات والتعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التى يستخدمها اللاعبون، مشيرا إلى أن المنتخب أنهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده فى الأولمبياد، وبالتالى فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء فى التدريبات فى الوقت الحالى إلا بعد إعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.