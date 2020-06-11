شكرا لقرائتكم "أسد الأطلسى" وليد أزارو يحتفل بعيد ميلاده الـ "25" بعيداً عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس ، المغربى وليد أزارو مهاجم الاهلى المعار للإتفاق السعودى بعيد ميلاده الـ "25" فهو من مواليد 11 يونيو 1995 ، المارد الأحمر تعاقد مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ونجح الاسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى ،وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2017، شارك المغربي في 89 مباراة مع الأهلي سجل 41 هدفاً وصنع 16.

ازارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر ، وأصبح وليد أزارو، أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.

وبات أزارو سابع لاعب أجنبى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، بعد اليمنى على محسن والنيجيرى جون أوتاكا والأنجولى فلافيو أمادو "مرتان"، والغانى إرنست بابا أركو، والنيجيرى بوبا منسواه، والغانى جون أنطوى.

ويعد وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد فى تاريخ الدورى المصرى منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بالتساوى مع النيجيرى جون أوتاكا لاعب الإسماعيلى والذى سجل 17 هدفًا موسم 1999-2000، والأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، والذى سجل نفس العدد من الأهداف موسم 2006-2007

ورحل وليد آزارو من الأهلى للاتفاق السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب مُجدداً للفريق بعد انتهاء الإعارة.

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وخاض ازارو 7 مباريات مع نادى الاتفاق السعودى بدورى المحترفين بواقع 499 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف فقط وصنع هدفا وحيدا.

وجاءت أهداف وليد أزارو فى شباك الفيصلى وأبها، بواقع هدفين بشباك أبها وهدف وحيد فى شباك الفيصلي، بينما جاء الهدف الوحيد من صناعة أزارو، فى شباك فريق الحزم، خلال مباراة انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم يتمكن أزارو من التسجيل فى 5 مباريات خاضها مع الاتفاق، أمام الأهلى والوحدة والحزم والهلال والشباب.

وتلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية، من بينها الاتفاق السعودى الذى أبدى رغبته فى شراء اللاعب نهائياً بجانب عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وأخرى، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستتغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا.

ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن المدير الفنى للفريق له رأى مُخالف لهؤلاء ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه، وأعلن فايلر لأنه لا يحتاج آزارو لذا ترغب إدارة الأهلى فى استمرار إعارة آزارو خارجياً من خلال عقد لا يتضمن أية ثغرات تسمح لأندية منافسة للأهلى بضم اللاعب دون إدارة القلعة الحمراء.

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته فى مباراة طنطا خلال يناير الماضى لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب فى إصابة يده بقطع جرحى بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.