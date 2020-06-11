شكرا لقرائتكم "الطائرة" يناقش مع مدربى الأندية تصورات عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على ضرورة مشاركة مدربين الأندية فى تصورات كيفية عودة النشاط من أجل الوصول إلى قرارات لم تحمل أى أعباء على الطرفين خاصة فى ظل التفكير فى موسم جديد .

و قال عضو مجلس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن الإتحاد سيبحث مقترحات عودة النشاط مع المدربين لفتح أفق التفكير و الخروج بأكبر قدر من المقترحات المفيدة ، خاصة أن الإتحاد بحث أكثر من تصور و جاهز للعودة إلى النشاط .

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أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة مسبقا على استعداد الإتحاد لعودة النشاط فى أى وقت تحدده الدولة الأيام المقبلة ،عندما منح رئيس الوزراء الضوء الأخضر بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن النشاط سيعود إلي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.