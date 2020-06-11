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أزمة سيولة ترفع أسهم رمضان صبحى فى البقاء مع الأهلى

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جدة - عمرو شويل إزدادات حظوظ رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هيدرسيفلد الأنجليزي بالبقاء في القلعة الحمراء بعدما تراجعت عدة أندية أوربية عن التعاقد مع اللاعب الذى تنتهي إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري ، ويترقب الأهلي الموقف النهائي لهذه الأندية لكن الصورة حالياً تبدو مُبشّرة للأهلي فالأندية التى سبق وأبدت رغبتها في ضم اللاعب الصاعد لم تعد تُبدى حماساً لإتمام الصفقة بسبب تداعيات فيروس "" والأزمة المالية التي يُعاني منها العالم كله حالياً بسبب هذا الوباء، مما أثر على سيولة الكثير من الأندية وجعلها تتراجع عن خططها التعاقدية في ميركاتو الصيف أو تقرر تخفيض المبالغ المالية المرصودة لأتمام الصفقات.

 

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وأمام هذه التطورات تبدو حظوظ رمضان صبحي في البقاء مع الأهلي قوية مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لأندية أوربية سبق وأبدت رغبة في ضم نجم الأهلي والمنتخب الأولمبي ومنها أندية فيورنتينا وأودينيزي الأيطاليين وبشكتاش التركي وغيرها من الأندية الأوربية لكن تعاقد الأهلي مع اللاعب سيحتاج مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسيفلد الأنجليزي من أجل شراء اللاعب نهائياً.

 

الأهلي أشترى رمضان صبحي مرتين على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الأولي في يناير 2019 لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو والثاني في صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.

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