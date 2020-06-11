شكرا لقرائتكم من 44 سنة.. الخطيب يسجل أول أهداف الأهلى فى البطولات الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1976 ، سجل محمود الخطيب نجم الأهلى الاسبق ورئيس النادى الحالى أول هدف للمارد الأحمر فى البطولات الافريقية حينما سجل فى شباك مولودية الجزائر من خلال دورى أبطال أفريقيا ، ففى يوم 29 مايو 1976 كانت أولى مواجهات الأهلى الأفريقية أمام نادى مولودية الجزائر فى دورالـ32 وخسر ذهاباً بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفى القاهرة فاز بهدف وحيد وكان أول هدف للنادى الأهلى فى بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه النجم محمود الخطيب وودع الأهلى البطولة مبكراً.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادي الأهلي الذي انضم له وهو بعمر 16 عاما، مقابل 1000 جنيه قادما من نادي النصر ، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدوري الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر في خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القاري، تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتي كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب في بطولة كأس الكئوس الأفريقية ، وتجاوز "الخطيب" حاجز المئة هدفا في الدوري الممتاز، حيث سجّل 108 هدفا في 199 مباراة خاضها في البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلي يتخطى حاجز المئة هدف.

ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلي على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخي لبطولات الأندية الأفريقية في الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبي الكونغولي، مابي مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

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ونجح "بيبو" في نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغاني أوبوكو نيتي الذي قاد فريقه أشانتي كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال في ذلك العام.

وبالرغم من فوز الفريق الغاني باللقب القاري، إلا أن محمود الخطيب نال جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء من مجلة فرانس فوتبول، بعدما جمع 98 صوتا، مقابل حصول أوبوكو نيتي على 89 صوتا، وتفوق "الخطيب" بفضل تألقه خلال تلك النسخة التي أحرز فيها 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق.

وعلى صعيد المنتخبات، حقق محمود الخطيب لقبا واحدا ببطولة كأس أمم أفريقيا عام 1986، لتكون بطولته رقم 21 في تاريخ الألقاب التي حققها، وظهر "بيبو" في نسختين من الألعاب الأولمبية، وهما موسكو 1980، لوس أنجلوس 1984.

خاض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر .