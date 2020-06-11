شكرا لقرائتكم شوبير ردا على اتهامه بالدفاع عن عودة الدوري من أجل الأهلى: عندنا منه 41 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق عن وجهة نظره بضرورة عودة النشاط الكروى فى أقرب فرصة بداعى كونه مصدر الرزق الوحيد لقطاع كبير من الناس ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت رداً على رسالة أحد مستمعيه إتهمه فيها بالقتال على عودة الدوري بحثاً عن تتويج الأهلى بالبطولة : " أه فعلا هموت عشان الدوري يرجع بس مش عشان الأهلى يفوز بالدوري ، عندنا منه 41 فمش فارق أوى ، أنا هموت والدوري يرجع عشان ده أكل عيش ناس ومصدر رزقهم الوحيد ، هموت عشان الدوري يرجع زى ما انت هتموت وترجع تقعد على القهوة ، يبقى القهوة ولا النشاط وأكل عيش الناس" .

ويعد النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.IFrame

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

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من ناحية اخري أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي اول يوليو المقبل ستشهد قيام الاندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

فيما كشف الدكتور اشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.