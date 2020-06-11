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كارتيرون يراقب الرجاء المغربي بعد أنباء عودة دورى الأبطال

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جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، في الاستعدادات الجدية لمباراتي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا امام الرجاء المغربي بعد الانباء التي انتشرت عن عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل، ويتابع الجهاز الفني تطورات عودة النشاط في نادي الرجاء المغربي ودراسة اخر مباريات الفريق قبل التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورنا، وتستعد جميع الأندية لعودة النشاط تدريجيا بداية من 15 يونيو المقبل وفقا لتصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير ، علي أن تبدأ التدريبات الجماعية للفرق في الأول من يوليو المقبل.

 

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ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير وكان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي .

 

في سياق مختلف فان مصير المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل بعدما انتشرت العديد من الأنباء في الساعات الماضية حول رغبة بعض الأندية في التعاقد مع المغربي محمد أوناجم ، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لإعادة التفكير في مصير بقاء اللاعب المغربي ضمن صفوف الفريق، وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان هناك تفكير لعدم حسم بقاء اللاعب من عدمه لحين وصول عروض رسمية مع استطلاع رغبة أوناجم في البقاء او رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، خاصة ان العروض الشفوية التي تلقاها اللاعب مؤخرا تعتبر مغرية من الناحية المالية.

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