شكرا لقرائتكم شوبير: بعض الأندية سوف تعرقل عودة الدورى بادعاء إصابة لاعبيها بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن بعض الاندية ستدعى إصابة لاعبيها ومدربيها بكورونا حال الاعلان عن عودة الدوري بشكل رسمى ، وقال شوبير عبر برنامجه الاذاعى على أون سبورت : " افتكروا كلامى ده لو الدولة أعلنت عودة النشاط الكروى بشكل رسمى بعض الاندية سوف تدعى إصابة لاعبيها ومدربيها وموظفيها بكورونا للحيلولة دون إستئناف النشاط مرة أخرى " .

ويضيف شوبير : " بعض الناس بتسعى لعرقلة عودة بطولة الدوري بشتى الطرق وسوف تكون أحدث حيلة لهم إدعاء الاصابة بكورونا ، والفيفا اشترط إجراء مسحة كورونا قبل عودة النشاط الكروى بـ 72 ساعة لكل أطراف اللعبة".

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من ناحية اخري أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي اول يوليو المقبل ستشهد قيام الاندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

فيما كشف الدكتور اشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.