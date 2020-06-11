شكرا لقرائتكم شوبير: فرجانى ساسى "مبسوط" فى الزمالك.. وكل حراس الدوري انتقلوا للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك لن يرحل عن ناديه منتقداً طريقة وكلاء اللاعبين فى انتقال كل حراس الدوري للقلعة الحمراء وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت : " فرجانى ساسى مبسوط فى الزمالك ولن يرحل ، فهو لاعب كبير لا خلاف على موهبته وإمكانياته ، ومعتقدتش هيفكر يمشى من الزمالك ، واخد فلوس كويسة وشهرة وبطولات والناس بتعشقه فأكيد مش هيفكر يسيب كل ده ويمشى".

وتابع شوبير : " الناس بتقول أن محمد أبو جبل حارس الزمالك جاله عرض خليجى ، والخليج مش بياخد حراس مرمى بإستثناء السعودية وفى كلام أنهم هيقللوا الفلوس بسبب أزمة كورونا ، وكمان تجارب الحراس هناك لم تكن موفقة بشكل كبير زى الحضرى فى التعاون السعودى ومحمد عواد فى الوحدة السعودى ، الدنيا مقفولة للحراس فى الخليج".

ويضيف شوبير : " حقيقى مستغرب من تسريبات وكلاء اللاعبين عن انتقال كل حراس مرمى الدوري للأهلى ، قالوا أحمد الشناوى والمهدى سليمان وعامر عامر ومحمود جاد هيلعبوا للأهلى وعلى لطفى هيمشى وكل ده محصلش ولا هيحصل".

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وعن سفر فايلر لسويسرا علق شوبير : " فايلر سافر يطمأن على عائلته وياخد رأى زوجته فى البقاء مع الاهلى ، الراجل عايز يكمل رحلته مع القلعة الحمراء "

وأغلق التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثى العربى وعلى رأسهم فرجانى ساسى عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجارى.

وانضم فرجاني ساسي إلى نادى الزمالك قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق، حيث استطاع ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، خلال 62 مباراة شارك فيها بقميص الأبيض فى مختلف البطلات الأفريقية، وسجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.