شكرا لقرائتكم الأهلى يرد على مفاوضات اللاعبين العرب بهذا التصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن هناك من يحاول إستغلال أسم النادي في الترويج لبعض اللاعبين الأفارقة أو العرب، موضحاً أن كثيراً مما يُثار في وسائل الإعلام بشأن تفاوض الإعلام مع بعض اللاعبين غير حقيقي ويعتمد في الأساس على إجتهادات لا وجود لها على أرض الواقع ، وكشف أمير توفيق أن الأهلي على سبيل المثل لم يتفاوض مع بعض اللاعبين العرب الذين تحدثت عنهم تقارير صحفية عربية مؤخراً ، ويأتي في مقدمتهم ، كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي والجزائرى كريم العريبى، مهاجم النجم الساحلى التونسى، وكذلك الظهير التونسي وجدي كشريدة.

وشدد أمير توفيق على أن جميع هؤلاء اللاعبين نجوم كبار وفي أندية كبيرة لكن الأهلي لم يتفاوض معهم ، موضحاً أن بعض وكلاء اللاعبين قد يزجّون بأسم الاهلي في هذا المفاوضات لكن النادي ليس طرفاً فيها.

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من ناحية أخرى ، رفض الأهلى دخول مزاد رجب بكار، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تداول أنباء قوية تُفيد برغبة نادى الزمالك فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضا جيدة مع فريقه السماوى، وأعلن الأهلى أنه لا يحتاج جهود رجب بكار الذى مُرشحاً فى وقت ما للقلعة الحمراء لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رفض إتمام الصفقة.

وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح ظهير بيراميدز للانتقال للأهلى لتعويض أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى سيرحل فى الموسم المقبل لنادى بيراميدز، ورغم أن رجب بكار رحّب بارتداء القميص الأحمر إلا أن فايلر أجهض فكرة ضم اللاعب مُبكراً، بعدما أعلن أن الأهلى لن يحتاج لظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى، حيث إن الفريق لديه بدائل قوية أبرزها محمد هانى الظهير الأساسى للفريق ولاعبين آخرين يمكنهم اللعب فى الظهير الأيمن أمثال حسين الشحات، وكريم نيدفيد الذى اقترب من التماثل للشفاء، وأكرم توفيق المُعار للجونة والذى سيعود للفريق فى الموسم المقبل.

الاهلى أغلق ملف رجب بكار رغم أن الزمالك دخل فى مفاوضات مكثفة معه للتعاقد معه الموسم المقبل، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت دخول هذا المزاد بناءً على رغبة فايلر الذى أكد أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم فى الفريق الأحمر، أبرزها الجناح وصانع الألعاب.