الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يلغي سياسة إلزام وقوف اللاعبين أثناء النشيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



ذكر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أنه ألغى سياسة التي تتطلب وقوف اللاعبين خلال عزف النشيد الوطني، ووصف هذا الأمر "بالخطأ" وذكر أنه ينتقص من حركة "حياة السود مهمة".

وذكر الاتحاد إن مجلس إدارته صوت على إلغاء هذه السياسة بواقع 604 – 1 ، حيث تم تقديمها بعد أن جلست ميجان رابيوني، قائدة المنتخب الوطني للسيدات، على ركبتها في 2016 دعما لمظاهرة العدالة الاجتماعية التي بدأها لاعب كرة القدم الأمريكية كولين كابيرنيك.

وذكر الاتحاد الأمريكي في بيان :" أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة، وانتقصت من الرسالة المهمة لـ(حياة السود مهمة)".

واعتذر الاتحاد "للاعبين خاصة السود منهم – والأجهزة الفنية والجماهير وكل من يريد القضاء على العنصرية".

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وحصل المنتخب الأمريكي للسيدات على دعم من فريق الرجال،حيث تم الطلب يوم الاثنين الماضي من الاتحاد بالاعتذار للاعبين السود والمشجعين لفرضه عقوبة على الجلوس على الركبة.

وانتشرت المظاهرات في أمريكا وحول العالم، بما في ذلك عالم الرياضة، منذ وفاة الرجل الأسود الأعزل جورج فلويد أثناء وجوده في الحجز من قبل شرطة مينيابوليس أواخر الشهر الماضي.

وذكر المنتخب الأمريكي للسيدات في تغريدة تحمل بيان تراجع الاتحاد الأمريكي عن قراره "حياة السود مهمة. يمكننا فعلنا المزيد. سنرى".

وهذه الخطوة تظهر أن الاتحاد الأمريكي انضم للاتحاد الدولي (فيفا)، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في إعادة تقييم موقفهم بشأن حقوق الرياضيين في الاحتجاج السلمي في الملعب.