أوناجم وأحداد على رادار نادي مغربي بالدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير مغربية أن نادي شباب المحمدية الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المغربي، وضع ثنائي الزمالك حميد أحداد ومحمد أوناجم ضمن قائمة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية بدأ بالفعل التحرك لتدعيم فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي إذا ما حقق الصعود للبطولة الإحترافية الأولى.

وقالت مصادر خاصة بالصحيفة المغربية، إن رئيس الشباب وضع اسميّ حميد أحداد المعار حاليا من نادي الزمالك المصري للرجاء البيضاوي، ومحمد أوناجم لاعب الزمالك ضمن قائمة انتداباته.

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وأضافت الصحيفة هناك لاعب آخر في أجندة آيت منا، وهو نجم أولمبيك آسفي محمد المورابيط.

وسبق وأكد أوناجم في تصريحات صحفية أنه لا يري أي داعي لرحيله عن الزمالك خاصة في ظل العلاقات الطيبة بينه وبين إدارة النادي الأبيض.

جدير بالذكر أن الفريق المغربي يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي (الدرجة الثانية) مع المغرب الفاسي برصيد 39 نقطة لكل منهما، وفي حالة استكمال المنافسة فمن المتوقع أن يتأهل الثنائي إلى دوري البطولة.