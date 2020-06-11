نجاح كبير للدورة التأهلية لمدربى الرياضات الموحدة للاولمبياد الخاص

ثمرت الدورة التدريبة على المنصة الافتراضية التى عقدت بالامس بالتسيق بين الرئلسة الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاولمبياد الخاص الاماراتى ، والتى شهدت مشاركة 200 مدربا ومدربة عبارة عن 25 مدربا ومدربة السعودية الاردن ، البحرين ، الكويت ، المغرب ، لبنان ، مصر ، بالاضافة الى 175 مدربة ومدربة من الامارات على الكثير من الفوائد وابرزها زيادة عدد المدربين والمدربات فى الرياضات الموحدة ، والتى تصل الى 28 رياضة صيفية الى جانب 8 رباضات شتوية ، والقى المحاضرات الاساسية للدورة الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية ، وبحضور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، واللذان حرصا على الاجابة على مجموعه الاسئلة والاستفسارات التى طرحها المدربون والمدربات المشاركين فى الدورة ، والتى قام بادارتها عمرو بدوي رئيس وحدة الرياضة و التدريب بمؤسسة الاولمبياد الخاص الاماراتي .

وشارك من مصر فى هذه الدورة د. أحمد علي أحمد يونس ، أحمد محمد عبد المقصود على ،د . سيدة علي عبد العال محمد، .د محمد منير