نجاح كبير للدورة التأهلية لمدربى الرياضات الموحدة للاولمبياد الخاص

ثمرت الدورة التدريبة على المنصة الافتراضية التى عقدت بالامس بالتسيق بين الرئلسة الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاولمبياد الخاص الاماراتى ، والتى شهدت مشاركة 200 مدربا ومدربة عبارة عن 25 مدربا ومدربة السعودية الاردن ، البحرين ، الكويت ، المغرب ، لبنان ، مصر ، بالاضافة الى 175 مدربة ومدربة من الامارات على الكثير من الفوائد وابرزها زيادة عدد المدربين والمدربات فى الرياضات الموحدة ، والتى تصل الى 28 رياضة صيفية الى جانب 8 رباضات شتوية ، والقى المحاضرات الاساسية للدورة الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية ، وبحضور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، واللذان حرصا على الاجابة على مجموعه الاسئلة والاستفسارات التى طرحها المدربون والمدربات المشاركين فى الدورة ، والتى قام بادارتها عمرو بدوي رئيس وحدة الرياضة و التدريب بمؤسسة الاولمبياد الخاص الاماراتي .
وشارك من مصر فى هذه الدورة د. أحمد علي أحمد يونس ، أحمد محمد عبد المقصود على ،د . سيدة علي عبد العال محمد، .د محمد منيرعطية محمد ،د. طه احمد محمد علي بدوي ،محمد عبد الرحيم محمد احمد ، محمد شريف السيد الجزار، ونجحت الدورة من خلال المحاضرات التى القاها مدير عام الرياضة والتدريب على اعطاء المشاركين فى الدورة رؤية واضحة عن الرياضات الموحدة والفلسفة التى انطلقت من اجلها بدابية من عام 1989 ، والمحاسب التى يحققها الاولمبياد الخاص من الرياضات التى يشارك فيها لاعبون من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانا لهم من غير المعاقين ، موضحا لهم اعمار اللاعبين والقواعد الضرورة التى يتبعها المدرب لتكوين فريق يستطيع ان يخوض مباريات الرياضات الموحدة ، مؤكدا لهم على ضرورة أن تتم عملية الاختيار للاعبين من غير المعاقين بدقة عالية ، وحتى نستطيع أن نحقق الهدف السامى من الرياضات الموحدة وهو الدمج وتقبل الاخر ، حيث يراعى السن والقدرات الرياضية بحيث لا تواجد فوراق كبيرة فى المهارات الرياضية ، فلا يتحقق الهدف من الرياضات الموحدة ، موضحا ان من خلال الرياضات الموحدة ومنذ تجميع اللاعبين والمعايشة تعقد صدقات قوية فيما بينهم ويستطيع المدرب أن يكون رمانه الميزان او المايسترو الذى يقوم بالعزف لتشكيل فريق جيد قادر على الظهور بشكل جيد، بعيدا عن فلسفة الفوز او الخسارة .
وقام فى نهاية الدورة قام كلا من محي الدين والفولى بالاجابة على الاسئلة والاستفسارات التى طرحها المدربون والتى حملت بالفعل الكثير من الموضوعات الهامة ، ودارات اغلبها على كيفية اختيار اللاعبين وطرق التدريب ، والرياضات التى يشاركون فيها ، وعدد المسابقات الخاصة بالرياضات الموحدة والفرق بين الرياضات الموحدة والمدارس الموحدة ، وفى نهاية الندوة حرص محى الدين على ان ينقل للمشاركين من الدول العربية والامارات تحيات المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمية وحرصه على مواصلة الدورات التدريية على المنصات الافتراضية ، ووضع خطه متكامله سوف يتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها .
فيما نقل بدوى للمشاركين تحيات طلال الهاشمى المدير الوطنى للبرنامج الاماراتى ، مشبرا بأن الامارات ومنذ جائحة كورونا اقامت 10 دورات على المنصة الافنراضية ، وان هناك دورات اخرى يستعد البرنامج الاماراتى عقدها ، ويرحب البرنامج الاماراتى بمشاركة مدربين من مختلف برامج المنطقة ، وذلك يتم من خلال خطه متكاملة ضم وضعها واعتمادها مجلس الامناء ، وسوف تحقق عقب انتهائها الكثير من المكاسب ، والتى تتم بالتنسيق الكامل مع الرئاسة الاقليمية .
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح كبير للدورة التأهلية لمدربى الرياضات الموحدة للاولمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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