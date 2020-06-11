رياضة | شوماخر يخضع لجراحة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوماخر يخضع لجراحة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية ، أن الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 سبع مرات، سيخضع لتدخل جراحي جديد.

وأشارت التقارير إلى ان شوماخر سيخضع لجراحة جديدة للعلاج بالخلايا الجذعية بعد مرور 6 أعوام ونصف تقريباً على تعرضه لحادث تزلج خطير، وفقاً لما ذكرته صحيفة كونترو كوبرتينا الإيطالية الأربعاء.

وخضع شوماخر، الذي أكمل عامه الـ51 في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، بالفعل للعلاج في باريس على يد الجراح المتخصص في جراحة الشريان التاجي فيليب ميناش، الذي وفقاً للصحيفة المذكورة -التي نقل عنها الخبر العديد من الصحف الإيطالية والعالمية- سيجري له جراحة جديدة.

Advertisements

ويقول ميناش إن الهدف من التدخل الجراحي هو "تجديد الجهاز العصبي المركزي" لشوماخر، الذي لا يُكشف عن الكثير من تفاصيل حالته الصحية بناء على رغبة عائلته.

وفي تصريحات نشرتها كونترو كوبرتينا، قال جراح الأعصاب الإيطالي نيكولا أكياري إن شوماخر يعاني من ضمور في العضلات وهشاشة العظام بسبب استحالة القدرة على القيام بنشاط بدني.

يذكر أن شوماخر فاق من غيبوبته بعد 6 أشهر من الحادث؛ ونقل من المستشفى التي كان يرقد بها إلى مركز إعادة تأهيل في لوزان (سويسرا)، ومن هناك إلى شاليه تم تجهيزه من قبل زوجته، كورينا بيتش، لتزويده بالرعاية الصحية اللازمة.