شكرا لقرائتكم سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة البطل الشهيد أحمد صابر منسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد الشهيد البطل أحمد المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم الذى سيظل نموذجا فى الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية.

وعقب عرض مسلسل الإختيار الذى جسد قصة حياة المنسى في شهر رمضان الماضى تعددت أوجه تكريم الوسط الكروى للشهيد الراحل ، حيث قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".

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كما أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز ، و فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن.

وفى وقت سابق حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تكريم زوجة الشهيد أحمد صابر المنسى ونجله حمزة فى احتفالية كبيرة بالحديقة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

ففى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.