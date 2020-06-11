شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى يهزم السكة الحديد 3/2 فى الوقت القاتل ويتوج بطلا للكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1937 ، توج النادى بطلا لكأس مصر بعد فوزه على السكة الحديد في نهائي النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر " كأس التفوق آنذاك" ، انتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد سجلهما حسين حمدي، وصالح الصواف، وفى آخر ربع ساعة من الشوط الثاني أدرك السكة الحديد التعادل بهدفين متتاليين سجلهما محمود مراد، وأحمد منصور ، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبدالكريم صقر مهاجم الأهلي الصاعد هدف البطولة بعد أن راوغ عدد من مدافعي السكة الحديد قبل أن يضعها داخل الشباك، ليحقق الأهلي الكأس للمرة السابعة في تاريخه.

مثل الأهلي في المباراة النهائية كل من: حسن ذهني، عبدالمنعم سالم، كامل مسعود، أمين صبري، مصطفى علواني الكسار، مراد فهمي، لبيب محمود، صالح الصواف، حسين حمدي، عبدالكريم صقر، مصطفى لطيف.

مثل السكة الحديد في المباراة النهائية كل من: إبراهيم نصر، حسين عبدالشافي، محمود سالم، الديب، أنور عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، محمود مراد ، بهجت، كامل، عبدالله كامل أندراوس، أحمد منصور ، حافظ كاسب.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.