شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات الأهلي لضم ايليكي مُجدداً.. والبحث عن بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعثرت مفاوضات النادي الاهلي لضم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري مُجدداً بعد جس نبضه على مدار الأيام الماضية لمعرفة مدى رغبته في ارتداء قميص الأهلي بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، إلا أن اللاعب لم يبدي رغبة حقيقية في الانتقال للدوري المصري.

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وكان إيليكى قريب من الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن تغيير المدير الفنى للنادى السويسرى وتمسكه به أفسد المفاوضات فى اللحظات الأخيرة، لتتجه بوصلة الأهلى نحو السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد الأهلى معه لمدة 4 سنوات ونصف ورغم أن المهاجم النيجيري كان يرغب في اللعب للأهلي خلال يناير الماضي إلا أن الأمور تغيّرت على ما يبدو بالنسبة له خلال الفترة الماضية وفضّل البقاء في أوربا رافضاً فكرة اللعب في أفريقيا سواء للأهلي أو أي ناد أفريقي أخر على الأقل خلال الفترة الحالية.

وأعاد مسئولو الأهلى فتح ملف المهاجم الأجنبى الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح والمهاجم الصريح أبرزهم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز وجاكسون موليكا هداف مازيمبي.