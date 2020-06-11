شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. طارق السيد عن هدفه في الكاميرون : تعويض ربنا عن ظلم تارديللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق السيد لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أن هدفه في مرمي الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2006، هو الهدف الاغلي في تاريخه ، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وقال طارق السيد أن الهدف جاء في وقت بالنسبة له بمثابة تعويض من الله عن الظلم الذي تعرض له في المنتخب من الإيطالي ماركو تارديللي المدير الفني للمنتخب وقتها.

وقال طارق السيد ان تارديللي كان يرفض الدفع به أساسيا في تصفيات كأس العالم رغم انه كان يقدم مباريات متميزة، وكان هذا الهدف هو تتويج للمشاركة في 9 مباريات وصناعة أكثر من هدف خلال المشوار كاملا، وأضاف طارق السيد ان تارديللي تحدث له بعد المباراة مؤكدا انه يفضل أيضا استمراره ورقة رابحة علي دكة البدلاء، واستطرد طارق السيد حديثه قائلا : شعرت وقتها بان الهدف تعويض من الله علي المجهود الذي قدمته مع المنتخب.

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