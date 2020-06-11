شكرا لقرائتكم مفاجأة .. " فيفا" يرحب بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة سنة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة جديدة، رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة سنة واحدة بعدما كان قد طلب إقامتها لمدة 4 سنوات ، وذلك بعد وصول رد قاطع من اللجنة الاولمبية بأن قانون الرياضة المصري يلزم اتحاد الكرة بإقامة انتخابات جديدة بعد الدورة الاولمبية طوكيو 2021 لتوفيق أوضاعه ، خاصة و أنه رفض توفيق أوضاعه عام 2016 وتمسك بالاستمرار وفقا للائحته الخاصة، وهو ما تفهمه الفيفا الذي اكد علي عدم مخالفة القانون المصري .

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، منذ أيام خطابا إلى اللجنة الأولمبية المصرية يطلب فيه تحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقا للقانون المصرى، وهل ينص القانون على إقامتها لمدة عام واحد أم 4 سنوات؟ حتى يستطيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن يحسم موقفه بالنسبة للانتخابات ويبلغ به اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية التى ستقوم بالإشراف على الانتخابات المقبلة ومتابعة إجراءات الدعوة لها.

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علي صعيد متصل ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة هو أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.