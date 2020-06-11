شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك في ملف ضم اللاعبين الأجانب بعد "وعد" الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك بقوة وبحرية في ملف ضم لاعبين أجانب بعد تلقى وعوداً من اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الكرة المصرية بإلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بحيث يتم ارجائه لمدة موسم إضافي أخر، عقب إعلان الأهلي تحفظه على القرار لارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل.
وكان اتحاد الكرة قد كشف أن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل سيتم تقليصه، وأكدوا أن العدد الحالي هو 5 لاعبين بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلياً، ولكن بداية من الموسم المقبل سيتم تقليص هذا العدد.
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