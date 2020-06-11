شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك في ملف ضم اللاعبين الأجانب بعد "وعد" الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك بقوة وبحرية في ملف ضم لاعبين أجانب بعد تلقى وعوداً من اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الكرة المصرية بإلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بحيث يتم ارجائه لمدة موسم إضافي أخر، عقب إعلان الأهلي تحفظه على القرار لارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل.

Advertisements

وكان اتحاد الكرة قد كشف أن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل سيتم تقليصه، وأكدوا أن العدد الحالي هو 5 لاعبين بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلياً، ولكن بداية من الموسم المقبل سيتم تقليص هذا العدد.

وعلم الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس الاهلي تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ليؤكد له الأخير اقتراب اتخاذ قرار بأرجاء قرار تقليص عدد الأجانب للموسم بعد المقبل، مما يمنح الأهلي حرية كبيرة في ملف الصفقات خاصة وأن النادي على قوته حالياُ 6 لاعبين أجانب في الوقت الحالي وهم التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والسنغالي اليو بادجي والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو بخلاف المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.