شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح 3 ملاعب لاستضافة مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 3 ملاعب لاستضافة المباريات المتبقية من عمر مسابقة كأس مصر حال استئنافه في أغسطس المقبل وهي ستاد القاهرة والدفاع الجوي والسلام، ويتمسك اتحاد الكرة بإقامة كأس مصر ويرفض إلغائه بعكس الحال بالنسبة للدوري العام نظرا لقلة عدد المباريات المتبقية من عمر الكأس بجانب ربط استكمال بطولة الكاس بقرار تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية .

علي صعيد متصل ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة هو أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.