رياضة | أول تعليق من حازم إمام على أزمة الأهلي والزمالك الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حازم إمام على أزمة الأهلي والزمالك الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حازم إمام نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك على ما يحدث خلال الفترة الحالية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأبدي حازم إمام إستيائه مما يحدث خلال الفترة الحالية على قناتي الناديين.

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وقال حازم إمام ، خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الأمر أصبح مستفزًا، لماذا لا تتحدث كل قناة عن ناديها فقط دون المساس بالآخر؟".

وتابع : "إذا تحدثت كل قناة عن تاريخ ناديها ونجومه، ستحتاج إلى 100 سنة لرصد ذلك، لكن للأسف كل طرف يتجه إلى الصدام مع الآخر، وأتمنى التهدئة بين الناديين ".

واضاف : "برشلونة يمتلك قناة، وأيضا ريال مدريد، ولا يخصص أحدهما قناته للهجوم على المنافس ولا يوجد ما يدفعنا لذلك".