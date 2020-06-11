رياضة | الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الزمالك حسم موقف نجم هجوم الفريق مصطفى محمد من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض التي وصلته للرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت بعض المصادر داخل القلعة البيضاء عن وصول عروض بلجيكية وإنجليزية وإماراتية من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقوم مجلس إدارة الزمالك باتخاذ اتجاه في الفترة الحالية برفض جميع العروض خصوصًا أن مصطفى محمد يعتبر من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض.

وتسعى إدارة الزمالك إلى التمسك باستمرار مصطفى محمد على الرغم من بحث إدارة النادي الأبيض عن التعاقد مع رأس حربة جديد.