رياضة | الشباب السعودي يقدم مبلغ ضخم لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يقدم مبلغ ضخم لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الشباب السعودي في التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب يريد ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

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وأشارت التقارير إلى أن مسئولو نادي الشباب كثفوا مفاوضاتهم في الفترة الماضية لضم أزارو في الصيف واللاعب أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى النادي.

وكشفت التقارير أن نادي الشباب أكد أنه لا يمانع في حصول أزارو على مبلغ مليون و200 ألف دولار كراتب سنوي مع الفريق.

وقد شارك وليد أزارو في 18 مباراة حتىى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.