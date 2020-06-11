رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم كينو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

واستقر النادى الأهلى على عدم ضم النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز والمُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وجاء رفض النادي الأهلي التعاقد مع كينو حسبما أشارت تقارير صحفية اليوم، بسبب القيمة المالية للاعب ورفض بيراميدز بيعه بأقل من 8 مليون دولار.

ويسعي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.