رياضة | نجم الأهلي مرشح للإنضمام إلى سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مرشح للإنضمام إلى سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن رغبة سموحة السكندري في التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى فرج عامر رئيس سموحة إلى التعاقد مع صالح جمعه، حيث يرى أن انضمامه مهم لفريقه خاصة في حالة رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة.

ولا يمانع حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري التعاقد مع صالح جمعة الذي خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشكل نهائي.

ومازال مسؤلو سموحة ينتظرون موقف مسئولي الاهلي من تلك المفاوضات من أجل الاتفاق على الأمور المادية وإنهاء الصفقة قبل إنطلاق الموسم المقبل.