رياضة | لوكا يوفيتش يوافق على الإنتقال لـ ميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لوكا يوفيتش يوافق على الإنتقال لـ ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موافقة المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد الإسبانى فى الإنتقال لصفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعاني يوفيتش من الإصابات مع ريال مدريد منذ الإنتقال إليه فى صيف 2019 قادمًا من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني فى صفقة كبري كلفت خزينة المرينجي 60 مليون يورو.

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وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رغبة ميلان بقوة فى تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع يوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب وافق على الإنتقال للروسينيري وعليه أن يقوم بالإتفاق على كافة البنود الشخصية مع ميلان قبل أن يقوم الفريق الإيطالى بمفاوضات مع ريال مدريد.

ويذكر أن يوفيتش شارك فى 24 مباراة مع ريال مدريد سجل هدفين.