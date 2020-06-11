شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشكر السيسي على قراره بإنشاء استادي المصري وسلام مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعرب فيه عن شكر وامتنان مواطنى المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بشأن إطلاق الأعمال الإنشائية لاستاد النادى المصرى الجديد، والمقرر بناؤه بنفس موقعه التاريخى، بناء على الرغبة الجماعية للآلاف من مشجعيه وأعضائه، ولاستاد المدينة الرياضية المزمع إنشاؤها بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد.

وأضاف أن لقاءه المطول مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، بمكتبة بالقاهرة- بحضور الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب- أسفر عن البدء في تنفيذ الاستادين، الأول استاد المصرى بسعة 12 ألف مشجع، وبتكلفة 600 مليون جنيه، والثانى استاد سلام مصر بسعة 40 ألف مشجع ضمن منشآت المدينة الرياضة بسلام مصر، بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، مع تكليف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالمهمة وتحديد مدة التنفيذ بعامين فقط 24 شهرا.

وقال اللواء عادل الغضبان إن مخطط إنشاء استاد المصرى الجديد سيتضمن إقامة بعض المشروعات السياحية والرياضية التي ستستهدف تعظيم الاستفادة من منطقة الاستاد بالكامل، مشيرا لأهمية توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وسمير حلبية، رئيس النادى المصرى، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، على مجمل المجهودات المبذولة من أجل بناء استاد المصرى الجديد والتنفيذ الفعلى للمخطط الهندسى الموضوع للاستاد الجديد، والذى سيضاهى الاستادات العالمية.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هديته المزدوجة لمواطنى بورسعيد ومحبى النادى المصرى، قلعة الرياضة الأولى بالمحافظة، وعلى توجيهاته بإطلاق أعمال الكيانين الجديدين اللذين يضافان إلى إنجاز المدينة الرياضة الأولى بالزهور، والتى جرى تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه، وجرى افتتاحها في 2017 وهو ما يؤكد على حقيقة الاهتمام الرئاسى بالمجال الرياضى والشبابى بالمحافظة واستحواذ بورسعيد على نصيب الأسد بالمشروعات الرياضية العملاقة بجميع محافظات الجمهورية.