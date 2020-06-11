شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من ضم «طاهر».. ويجدد مفاوضاته مع «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، بعدما شهدت الأيام الأخيرة مفاوضات مكثفة من قبل الجانبين، لانتقال مهاجم ذئاب الجبل إلى القلعة الحمراء بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ترحيبه بضم اللاعب لتعويض رحيل بعض نجوم الفريق، فضلا عن تأكيد فايلر أن طاهر سيكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق، لما يتميز به اللاعب من مهارة وقوة بدنيه فضلا عن تميزه بالتسديد من خارج منطقة الـ18.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى تسعى للتعاقد مع جناحين خلال الفترة الحالية يتميزان بالسرعة والقوة البدنية، حيث شهدت الفترة الماضية مشاهدة فايلر وجهازه المعاون بعض الفيديوهات المسجلة لبعض اللاعبين المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء، يأتى فى مقدمتهم اللاعب الارجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقى، حيث دخل مسؤولو الأهلى فى مفاوضات جاده للحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وكان فايلر أبدى رغبة ملحة بتجديد المفاوضات مع اللاعب، رغم رفض إدارة ناديه الاستغناء عنه فى وقت سابق. وطالب فايلر إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، بتجديد المفاوضات مع سيرينو، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية.

وأبدى المدرب السويسرى اقتناعه بإمكانيات اللاعب مشددا على أنه يستطيع حل عدة مشاكل فى الخط الأمامى، لإجادته اللعب فى أكثر من مركز، إلى جانب قدراته التهديفية العالية، وسيكون التعاقد مع اللاعب على حساب الأنجولى جيراردو. وكان بيتسو موسيمانى، مدرب صن داونز، قد أعلن من قبل رفضه رحيل سيرينو للأهلى، كما قامت إدارة ناديه بتجديد عقد اللاعب حتى 2025 مطلع هذا الشهر.

فى شأن مختلف، يتوجه اليوم راينر فايلر إلى سويسرا فى زيارة عائلية لمدة 10 أيام على أن يبقى الجهاز المعاون له فى القاهرة تحسباً لاستئناف النشاط خلال هذه الفترة.

وينتظر مسؤولو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، أن يحسم فايلر موقفه من التجديد للفريق الأحمر بعد العودة من سويسرا، بسبب رغبة اللجنة فى بث الاستقرار داخل الفريق بعدما حقق المدير الفنى نجاحاً ملحوظاً مع الفريق وتصدره بطولة الدورى العام، بالإضافة إلى تأهل الفريق لنصف نهائى بطولة دورى رابطة أبطال إفريقيا.

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