شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بعدم ضم مدرب أحمال.. و«منصور» يعلن الصفقات الجديدة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، بعدم ضم مدرب أحمال للفريق فى الموسم الجديد، خصوصًا أن الفريق وصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية، فى ظل عدم وجود مدرب متخصص للأحمال فى الفريق، بالإضافة إلى أن الجهاز الفنى المعاون له يضم مجموعة تمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للارتقاء بالمستويات البدنية للاعبين.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، قد أبلغ المدير الفنى بأن مجلس الإدارة لا يمانع فى إضافة عناصر جديدة للجهاز الفنى، إلا أن كارتيرون أبلغه بأن النجاح الذى تحقق للفريق فى الموسم المنقضى لم يكن فى وجود مدرب أحمال.

وحقق الفريق الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى، بعدما تغلب على الترجى التونسى، حامل آخر لقبين لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، فى المباراة التى جمعتهما فى الدوحة، وببطولة السوبر المحلى، بعدما تغلب على الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما فى أبوظبى، فضلًا عن بلوغ الفريق المربع الذهبى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى فى مباراة دور الثمانية.

فى سياق آخر، أرجأ مجلس الإدارة حسم مصير حميد أحداد، المعار للرجاء المغربى، بعد تألق اللاعب، وظهوره بمستوى متميز، وتلقيه عدة عروض متميزة للاحتراف بداية من الموسم المقبل.

وكان مرتضى منصور، رئيس النادى، قد طالب باتريس كارتيرون بإبداء رأيه الفنى فى اللاعب، وموقفه من استمرار احترافه أو عودته للفريق مجددًا.

وفى السياق ذاته، انتهى مرتضى منصور من التوصل لاتفاق نهائى مع الصفقات الجديدة التى سيتم ضمها للفريق بداية من الموسم المقبل، وينتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقات بعد إعلان اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلغاء مسابقة الموسم الحالى رسميًا.

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