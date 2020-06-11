شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابي» يتصدر أغلى لاعبي العالم.. ومركز كارثي لـ«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، فى الوقت الحالى أغلى لاعب فى العالم، وفقًا لدراسة صادرة عن المركز الدولى للدراسات الرياضية.

وتبلغ قيمة مبابى الحالية- وفقا للمركز- 259.2 مليون يورو، حيث يتصدر قائمة أغلى لاعبى العالم متفوقا على رحيم سترلينج (مانشستر سيتى، 194.7 مليون يورو)، وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند، 179.1 مليون يورو)، وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول، 171.1 مليون يورو)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد، 152.3 مليون يورو)، ويأتى خلفهم المصرى محمد صلاح (ليفربول، 144.9 مليون يورو).

وفى الدورى الإسبانى أغلى لاعب هو الفرنسى أنطوان جريزمان (برشلونة، 136.4 مليون يورو) ويأتى فى المركز الثامن بالقائمة، بينما احتل البرتغالى الشاب جواو فيليكس (لاعب أتلتيكو مدريد، 107.9 مليون يورو) المركز الـ14، متفوقا على النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، الذى بلغت قيمته 107.3 مليون يورو.

كما جاء الإسبانى رودرى هرنانديز، لاعب وسط السيتى، فى المركز الـ21، وقيمته 101.5 مليون يورو، متفوقا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة، الذى جاء فى المركز الـ23، وقيمته 100.1 مليون يورو، ومواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الذى بلغت قيمته 98.9 مليون يورو.

وشهدت القائمة سقوطا ملحوظا للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى جاء فى المركز الـ70، بعدما بلغت قيمته 62.8 مليون يورو.

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