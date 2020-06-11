شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز فايلر المعاون بالأهلي باق في القاهرة تحسباً لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى أفراد جهاز رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في القاهرة رغم سفر المدرب السويسري لبلاده غداً، وذلك تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت وتحسباً لاستئناف التدريبات، وهم ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال ، من أجل الاشراف على برنامج تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ويغادر رينيه فايلر إلى بلاده غداً، الخميس، بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك، وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.

ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي، ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

وتواصل فايلر خلال الأيام الماضية مع السفارة السويسرية فى القاهرة من أجل التنسيق معها بشأن السفر إلى بلاده على متن إحدى الطائرات التى تقوم بإجلاء بعض المواطنين الأجانب فى القاهرة فى ظل حظر الطيران منذ عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.

Advertisements

وترغب إدارة الأهلى فى تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب انتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .