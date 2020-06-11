شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يوجه صدمة مدوية لـ«تياجو سيلفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسى أخطر مدافعه البرازيلى المخضرم، تياجو سيلفا، بعدم تجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى. وقالت الصحيفة، إن باريس لن يجدد عقد تياجو سيلفا، وبالتالى سيتعين على صاحب الـ35 عامًا العثور على ناد جديد، بدءًا من الموسم المقبل 2020-2021.

وأضافت أن سيلفا سيرحل عن باريس بعد الانتهاء من دورى أبطال أوروبا، حيث تقرر إلغاء النسخة الجارية من الدورى الفرنسى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لإيفرتون الإنجليزى، يرغب فى ضم تياجو سيلفا الذى لعب تحت قيادته فى ميلان الإيطالى.

وتُوج صاحب الـ35 مع الفريق الباريسى بـ21 بطولة، بينها سبعة ألقاب دورى فرنسى، حيث انتقل إلى سان جيرمان عام 2012 قادمًا من ميلان، وأصبح من الركائز الأساسية مع «PSG» الذى ارتدى شارة قيادته خلال ثمانية مواسم.