شكرا لقرائتكم الزمالك يرهن مصير اوناجم بوصول عروض خارجية رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت العديد من الأنباء في الساعات الماضية حول رغبة بعض الأندية السعودية في التعاقد مع المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك ، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لإعادة التفكير في مصير بقاء اللاعب المغربي ضمن صفوف الفريق، وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان هناك تفكير لعدم حسم بقاء اللاعب من عدمه لحين وصول عروض رسمية مع استطلاع رغبة أوناجم في البقاء او رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، خاصة ان العروض الشفوية التي تلقاها اللاعب مؤخرا تعتبر مغرية من الناحية المالية.

من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير الصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا، وقال أمير مرتضي على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

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وأضاف أمير مرتضي منصور : الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.

وعن تجديد عقد كارتيرون ، علق المشرف علي الكرة قائلا: "متفقين على كل شيء بخصوص تجديد العقد ومرتضى منصور هو من سيعلن ذلك واتفقنا بنسبة 99% على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده، واتفقنا مع كارتيرون على سيناريوهات عودة الدوري أو الغائه وعلى خطة التحضير للموسم الجديد والمعسكر الذي سيخوضه الفريق".