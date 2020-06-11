«الليجا» تعود اليوم بـ «ديربي الأندلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في إشبيلية؛ حيث يقام «ديربي الأندلس» بين الغريمين التقليديين إف سي إشبيلية وجاره ريال بيتيس في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأولى في استئناف الليجا المعلقة منذ قرابة ثلاثة أشهر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

كانت مباراة ال«ديربي» مقررة في 15 مارس/‏آذار الماضي على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بيد أن تفشي فيروس «كوفيد-19» حال دون ذلك، وانتظر الفريقان قرابة ثلاثة أشهر ليتواجها على الملعب ذاته؛ ولكن هذه المرة من دون جمهور.

ويكتسي ال«ديربي» أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما منذ زمن بعيد. وإذا كان ريال بيتيس أول فريق في المدينة يصعد إلى الدرجة الأولى، والأول الذي يتوج بلقب الدوري (1935 وهو لقبه الوحيد)، فإن إشبيلية يتميز بسجله المدجج بالألقاب خصوصاً في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي التي ظفر بها خمس مرات أعوام (2006 و2007 و2014 و2015 و2016) إضافة إلى لقب الدوري (1946).

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كما أن كفة إشبيلية راجحة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.ويدخل الفريقان مباراة الغد بدافع واحد؛ وهو حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي)، وإن كان إشبيلية الأقرب إلى ضمان تواجده في الأولى، بالنظر إلى احتلاله المركز الثالث برصيد 47 نقطة، مقابل 33 نقطة لبيتيس الثاني عشر.

ويسعى إشبيلية إلى تعزيز مركزه؛ من أجل ضمان إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال، أو بالأحرى ضمان آخر بطاقتين؛ لأن البطاقتين الأوليين تعدان مضمونتين لبرشلونة المتصدر؛ وريال مدريد الثاني.

ويتنافس إشبيلية (47 نقطة) على آخر بطاقتين للمسابقة القارية العريقة مع أربعة فرق؛ هي: ريال سوسييداد وخيتافي (كلاهما يملك 46 نقطة) وأتلتيكو مدريد (45 نقطة) وفالنسيا (42 نقطة).