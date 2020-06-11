الـدوخـي: زاكـورونـي ومـارفيـك نجحـا فـي اليـابـان والسـعـوديـة فلمـاذا فـشـلا معـنـا؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد عمار الدوخي المحلل الفني أن اختيار مدرب للأبيض ليس عملية معقدة أو صعبة لأن مئات المدربين الجيدين يرحبون بتدريب منتخبنا وقال: طالما أنك تملك المال تستطيع التعاقد مع أفضل المدربين في العالم، اختيار المدرب في رأيي سهل، لكن كيف يحقق هذا المدرب النجاح وكيف نهيئ له مناخ النجاح هو الأمر الصعب بالطبع، وهذا السؤال كبير ومهم جداً. وآمل أن تكون لجنة المنتخبات لديها إجابة عنه، الشاهد أننا نتعاقد دائماً مع مدربين كبار وناجحين، ولكنهم يفشلون معنا أو لا تكون النتائج معهم في مستوى الطموحات فزاكوروني توج مع اليابان بأمم آسيا وحقق نجاحات كبيرة على صعيد الأندية وهو اسم كبير جداً وأحد رموز التدريب وقممه في أوروبا وفي إيطاليا ولم يكن الهولندي الكبير مارفيك مغموراً فقد جاء تسبقه سيرة ذاتية قوية ونجح مع السعودية بيد أنه أخفق معنا، وحتى مهدي علي في آخر فتراته لم يكن هناك رضا عنه رغم كل إنجازاته، وإخفاق مثل هذه الأسماء يعني أن المشكلة ليست في المدرب لأنه نجح مع منتخبات أخرى، وأنا شخصياً أرى أن مشكلة المنتخب لم تكن في التدريب فقط.

صحيح أن المدربين يتحملون دائماً جزءاً كبيراً من المسؤولية، لكن هناك أسباب أخرى يجب ألا ننساها حتى لا نعتقد أن التعاقد مع مدرب جديد سيغير كل شيء وسيعطينا ما نبحث عنه من إنجازات، لدينا مشاكل أخرى، ضعف الدوري واللاعبين أنفسهم وتكوينهم في الأندية وإخفاق ملاعبنا في تقديم مواهب جديدة باستمرار قياساً بما ينفق و طريقة الاختيار ولوائح المنتخب والأجواء لأننا دائماً نسمع عن مشاكل في المعسكرات وعن اعتذار لاعبين، وأيضاً في طموحاتنا الكبيرة التي تضع ضغوطاً كبيرة على اللاعبين فنحن نريد المركز الأول في كل بطولة نشارك فيها، سواء كان منتخبنا قادراً على فعل ذلك أم لا، وفي الخطاب الإعلامي والوعود والتصريحات التي تقدم صورة مختلفة للجمهور، وفي عدم وجود لاعبين محترفين خارج الدولة إلى جانب عقليات اللاعبين نفسها ومحدودية طموحاتهم وغيرها من الأسباب.

وأضاف: أعتقد أن المسؤولين في الاتحاد وفي لجنة المنتخبات تنتظرهم مهمة كبيرة جداً وصعبة، فهم مطالبون أولاً بدراسة أسباب إخفاق المدربين في الفترة الأخيرة حتى لا تتكرر مع المدرب الجديد وهم مطالبون أيضاً بتغيير شامل في اللوائح وفي التعامل مع المنتخب وعليهم أن يكونوا أكثر شفافية ووضوحاً بتحديد الأهداف والرؤية في أي بطولة يشارك فيها المنتخب وبالإعلان عن أي مخالفات أو تجاوزات تحدث من أي لاعب والعقوبة وحيثيات التحقيق معه.