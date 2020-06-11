إصابة أونيل بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي ستوك سيتي لكرة القدم المشارك في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى (الثانية عملياً)، إصابة مدربه الإيرلندي الشمالي مايكل أونيل بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى إلغاء مباراة ودية كانت مقررة الثلاثاء، ضد مانشستر يونايتد.

وكان من المقرر أن يخوض لاعبو ستوك مباراة ودية ضد «الشياطين الحمر» في مقر كارينغتون للتدريب التابع للأخير، لكن تم إلغاؤها قبل وقت قصير من موعدها بسبب إصابة المدرب.