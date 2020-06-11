قانوني سعودي: اتحاد جدة مهدد بالمنع من التسجيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أوضح القانوني السعودي أحمد الأمير أن اتحاد جدة مهدد بالمنع من التسجيل بحال صعد البرازيلي رومارينهو ملف مستحقاته المتأخرة إلى "فيفا" بحسب أحكام المندرجة تحت المادة 17 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم،كما أكد أن اللاعب بعد فسخ عقده أصبح بإمكانه التوقيع لناد آخر.

وأضافالأمير :رومارينهو ألغى عقده بموجب المادة 14-1 لسبب مشروع وهو عدم تسديد الاتحاد رواتبه لأربعة أشهر(1.2 مليون يورو"،وهذا يجعل الاتحاد بحسب وصف الأمير في وضع من قام بإنهاء العقد بدون سبب مشروع،وبحسب المادة 17-1 و17-4 سيكون الاتحاد بحال صعد اللاعب الملف للفيفا معرضاً لدفع تعويض للاعب عن التأخير وأيضاً سيتعرض لعقوبة المنع من التسجيل لفترتين لأن القضايا من هذا النوع ستصبح 3 قضايا.

تجدر الإشارة أن رومارينهو "29 عاماً" كشف صورة من خطابه لنادي الاتحاد والذي أوضح فيه إنهاء عقده وأنه سيبدأ رحلة البحث عن ناد آخر وسيلجأ لغرفة المنازعات في الفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة والتعويضات بسبب التأخير.