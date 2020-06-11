«بعد إصابة ابنته بكورونا».. قناة الأهلي وسيد عبدالحفيظ يدعمون خالد الغندور ..والغندور يرد

كشف الإعلامى خالد الغندور،عن تفاصيل إصابة ابنته بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن طفلته في مرحلة بروتوكول العلاج.

وأضاف "الغندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، موضحًا أنه لم تظهر عليه أية أعراض حتى الآن ورغم ذلك قرر أن يعزل نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا، وتابع:"ربنا يحفظها ويشفيها ورب ضارة نافعة".

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من جانبها حرصت قناة النادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم لخالد الغندور عن إصابة إبنته زينة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ليرد خالد الغندور عبر صفحته الشخصية قائلا: مبادرة طيبة من قناة النادى الأهلي، ربنا يشفيها ويعافيها بإذن الله تعالي .

ومن جانبه أعرب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة ابنة خالد الغندور بفيروس كورونا.

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وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات : متضامنون مع خالد الغندور وأسرته ونتمني الشفاء العاجل لها وأن يرفع هذه الغمة والبلاء عن وطننا العزيز والغالي

ليرد الغندور عبر صفحته قائلا : اشكرك من كل قلبي



