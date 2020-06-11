تفاصيل رغبة عبده لومالا في الرحيل عن بيراميدز

قام صانع العاب فريق نادي بيراميدز الدولي الأوغندي عبده لومالا ينفي جميع التصريحات المنتشرة حوله والتي تتحدث عن رغبته في الرحيل عن نادي بيراميدز خلال الفترة الأتية وأكد أن هذه الاخبار ليس لها من الصحة.

حيث قامت أحد الصحف الأوغندية بنشر تصريحات خاصه باللاعب تتحدث فيها عن رغبته في رحيله عن النادي لعدم مشاركته وتأقلمه على طريقة اللعب وأسلوب الفريق بشكل كامل وأكدت هذه التصريحات أن اللاعب يرغب في العودة إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن و سيلعب هناك بعيداً عن نادي بيراميدز ولكن كذب اللاعب هذه التصريحات وأكد أنها غير صحيحة وكاذبة وأنه مازال في الفريق ولا يرغب في الخروج عنه وأنه سعيد بتواجده في نادي بيراميدز.