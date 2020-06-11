شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الحر .. أحد معايير اختيار الزمالك لصفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك عدة شروط يجب توافرها في الصفقات التي سيتم التعاقد معها الصيف المقبل لتدعيم صفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وجاء في مقدمة تلك الشروط عامل السن والخبرة الدولية التي يمتلكها اللاعب وأن يكون في الأماكن التي يحتاجها المدير الفنى فقط دون الدخول في صفقات الغرض منها الشو الجماهيري، كما أوصت إدارة الكرة بأن يكون اللاعب الحر دون التقيد بنادي له الأفضلية في حالة المساواة مع لاعب اخر من كل الجوانب الفنية وباقي الشروط.

وتضع إدارة الكرة بنادي الزمالك معايير الصفقات في إطار سياسة منظمة تقوم بها الإدارة للتعاقد مع اللاعب الأفضل للزمالك للحفاظ علي مسيرة البطولات التي انطلقت منذ موسمين واخرها الحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل توقف النشاط بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا .

كما أوصت إدارة الكرة بعدم التعاقد مع مهاجم مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ببقاء عمر السعيد مهاجم الفريق وعدم التفريط في خدماته الصيف المقبل، ليصبح هجوم الزمالك يضم كل من مصطفي محمد وعمر السعيد بجانب الكونغولي كاسونجو والذي اصبح قريبا من الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل.

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان بقاء عمر السعيد ومصطفي محمد يصعب من فكرة التعاقد مع مهاجم مصري في الصيف المقبلن وسيتم التعاقد مع مهاجم اجنبي في حالة استقرار الإدارة علي تدعيم مركز الهجوم.

من ناحية اخري فان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استقر بنسبة كبيرة تقترب من 90 % على قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن عدد كبير من لاعبي الموسم الحالي البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك هم : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.